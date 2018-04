A la Une . Heurts Chaudron: Deux policiers blessés, les syndicats réagissent





Pour le syndicat Unité SGP Police FO, il s'agit de "scènes intolérables (...). Des feux de poubelles et de palettes allumés simultanément à plusieurs endroits du Chaudron afin d'attirer pompiers et policiers dans un guet-apens.



En effet,



Une boulangerie pillée par une meute de délinquants, bilan: 2 blessés dans nos rangs. Intervenant sur place, nos collègues de la brigade anti-criminalité sont accueillis par un déluge de projectiles divers (galets, bouteilles en verre, objets métallique) occasionnant de multiples dégâts sur le véhicule de police.



Les policiers seront contraints de faire usage du lanceur de balle en caoutchouc pour s'extraire de ce guet- apens. Ces mêmes policiers, renforcés par l'unité cynophile reçoivent le même accueil par un cinquantaine d'individus chargés de faciliter la fuite des pillards (en pleine action) d'une boulangerie du quartier.



Les événement seront clôturés vers 23h30 par l'interpellation d'un des auteurs qui à ce moment fera preuve d'une rare violence envers les policiers leur assénant plusieurs coup de genoux et de pieds blessant 2 de nos collègues aux membres inférieurs et en essayant de s'emparer à plusieurs reprise de l'arme de service de l'un d'entre eux. Ces derniers se verront prescrire 2 et 3 jours d' ITT, soufrant de multiples hématomes et ecchymoses".



Pour Unité SGP Police FO, "la coupe est pleine! Nous ne pouvons et ne saurons accepter de voir tomber les notres jour après jour" et "demande en urgence des renforts d'effectifs pour notre département, et somme l'administration de tout mettre en œuvre afin de protéger ses policiers". Enfin, le syndicat demande à ce que "ces auteurs soient punis par le biais de la peine maximale encourue".



