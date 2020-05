A la Une .. Herwine Boyer-Pitou assure l'intérim à la tête de la mairie de Saint-Benoît Par LG - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 19:31 | Lu 659 fois

Le maire de Saint-Benoit tire un trait sur trois décennies d'implication politique au sein de sa commune et de La Réunion.



En vertu de l’ordonnance du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire, le maire sortant sera remplacé dans ses fonctions par sa 1ère adjointe. Cette décision de démissionner sera toutefois réellement effective dès son acceptation par le préfet de La Réunion.



