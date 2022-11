Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Hervé Berville, le Secrétaire d’État chargé de la Mer en visite officielle à la base nautique de Saint-Gilles-les-Bains Ce vendredi 25 novembre 2022, notre territoire a accueilli Hervé Berville, Secrétaire d’État chargé de la Mer. Il s’est rendu à la base nautique de Saint-Gilles-les-Bains où il a pu rencontrer Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, les élus de la Ville et les professionnels de la mer.

Le soleil était au rendez-vous ce vendredi 25 novembre pour cette visite au bord de l’océan Indien. Arrivé à 10h45, le Secrétaire d’État chargé de la Mer, Hervé Berville, était attendu à la base nautique de Saint-Gilles-les-Bains par le premier magistrat, les élus de la Ville et les acteurs maritimes. Après avoir échangé sur les spécificités de notre zone balnéaire : ses enjeux maritimes, sa biodiversité à préserver mais aussi ses activités inhérentes liées à la mer : surf, pêche traditionnelle, kayak, plongée… la délégation a embarqué à bord du Grand Bleu pour la visite de la Réserve Marine. Dès la montée à bord, ils ont pu observer d’un autre point de vue l’extension des filets aux Roches Noires. L’occasion pour le Centre Sécurité Requin de présenter les nombreux dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des baigneurs et des sportifs. Après la plage des Brisants, le lagon et la Passe de l’Hermitage, Hervé Berville s’est rendu compte de l’importance des activités nautiques sur la côte Ouest. Emerveillé par les beaux paysages de notre territoire, le Secrétaire d’État réaffirme qu’il est “important de préserver cette biodiversité” qui se donne même en spectacle. Tortues et dauphins ont accompagné le Grand Bleu le temps de quelques minutes. Une sortie qui a permis au Secrétaire d’État chargé de la Mer de découvrir également les fonds marins, les récifs coralliens à protéger étant l’une des nombreuses missions de la Réserve Marine. Parmi les autres défis que notre territoire doit relever, la lutte contre l’érosion côtière. Les services de la Ville ont par ailleurs, dans le cadre du projet de valorisation et de restauration de la Frange littorale boisée de l’Hermitage-les-Bains conduits une série de travaux très complexes car ils interviennent sur une zone du littoral à forts enjeux, très sollicitée mais aussi très fragilisée et qui nécessite d’être sauvegardée et protégée sur le long terme. Ces opérations qui concernent la lutte contre l’érosion, le renouvellement et la diversification du boisement de Filaos, la sensibilisation et l’information du public sont entièrement pilotées par la commune. Ils ont par ailleurs obtenu pour leur exemplarité au niveau environnemental des prix nationaux de Biodiversité comme le prix coup de coeur de la Capitale Nationale de la biodiversité en 2019 et le prix Thomas Joly (Pavillon Bleu). Durant cette visite, Hervé Berville a pu échanger avec les représentants d’associations et des organismes scientifiques. Il a quitté le Port de Saint-Gilles-les Bains pour une ville où d’autres enjeux maritimes se jouent : la présentation de la stratégie France Mer 2030 pour la décarbonation du transport maritime.





