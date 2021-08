Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Hermitage : Saint-Paul améliore le cadre de vie La Ville de Saint-Paul poursuit son plan de valorisation et de restructuration des espaces naturels du littoral de l’Hermitage. Objectif : améliorer le cadre de vie sur le territoire Saint-Paulois.





Début des travaux le lundi 16 août 2021, dans le secteur du sentier des plages, derrière le camping municipal. La circulation sera interrompue et le stationnement interdit à compter de cette date sur un linéaire de 200 mètres à l’arrière du camping municipal et de l’Hôtel Le Récif. Des aménagements prévus jusqu’à octobre 2021.



Des travaux à l’Hermitage Continuons ensemble à protéger et valoriser notre patrimoine naturel.

La commune vous remercie de votre compréhension concernant ces aménagements visant à développer la mobilité douce. Pour faire de Saint-Paul une Ville innovante et durable.

La commune vous informe du démarrage des travaux de la dernière tranche permettant la création d’un espace de déplacement doux et multimodal au niveau de la frange littorale boisée de l’Hermitage-les-Bains.Début des travaux le lundi 16 août 2021, dans le secteur du sentier des plages, derrière le camping municipal. La circulation sera interrompue et le stationnement interdit à compter de cette date sur un linéaire de 200 mètres à l’arrière du camping municipal et de l’Hôtel Le Récif. Des aménagements prévus jusqu’à octobre 2021.Continuons ensemble à protéger et valoriser notre patrimoine naturel.La commune vous remercie de votre compréhension concernant ces aménagements visant à développer la mobilité douce. Pour faire de Saint-Paul une Ville innovante et durable.









Dans la même rubrique : < > Transports scolaires : des informations pratiques Rentrée des classes : La carte de transport scolaire pour les premières inscriptions