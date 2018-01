Hermitage: Ouverture du cordon dunaire, interdiction de la baignade jusqu'à nouvel ordre

Alors que des riverains le réclamaient depuis plusieurs mois , c'est désormais chose faite. La municipalité de Saint-Paul a décidé ce mercredi, en concertation avec la Deal, de procéder à l'ouverture du Cordon dunaire de la Plage de L'Hermitage. Cet amas de sable bloquait l'écoulement des eaux provenant de la centrale d'épuration et faisait peser un risque d'inondation en cas de fortes pluies.Conséquence de cette mesure, l'accès à la plage de la Passe de l'Hermitage ainsi que la baignade et les activités nautiques sont interdites depuis ce mercredi, et ce jusqu'à nouvel ordre.