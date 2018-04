Hermitage: Les paillotes prennent l'eau

Alors qu'un épisode de forte houle touche depuis hier les côtes Ouest et Sud de l'île, sur la plage de l'Hermitage, les dégâts sont importants. Les paillotes, qui font l'objet d'un combat depuis plusieurs mois contre leur empiétement sur le domaine public maritime, sont les plus touchées.



"On ne reconnait pas notre plage. Il y a des gravats, des planches, des clous... Ce n'est pas notre île", déplorent deux habitantes, évoquant une image de bidonville. "Il y a une justice qui est en train de se faire, la nature est en train de reprendre ses droits et quelque part, c'est très bien", estiment-elle.



"Ça vaut tous les discours. Il faudrait être de mauvaise-foi pour ne pas voir le sens de ce qui s'est passé cette nuit", déclare une autre Réunionnaise, qui confie ne pas avoir vu pareille dégradation depuis longtemps. "Le niveau de la mer va augmenter, on le sait. Admettre des constructions comme celles-ci, je trouve ça idiot. Ça fait sans doute partie de la politique. Il y a des gens qui sont inconscients ou sans doute trop intéressés".



"Depuis 10 ans que je travaille là, c'est sûrement la vague qui a fait le plus de dégâts", confirme un employé. "C'est sûrement lié à l'érosion. Ça devient critique. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a un projet de recul sur lequel on propose de participer, on propose de casser et reconstruire à nos frais depuis des années, mais ça ne se fait pas, c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi (...). A chaque fois ça capote à la fin".



Ludovic Grondin



