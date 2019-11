Hermitage : La victime de la noyade est Olivier Angelloz, ancien secrétaire de la FRBTP

Le baigneur victime d'un malaise ce samedi dans le lagon de l’Hermitage est Olivier Angelloz. Ce sont des plagistes qui l'ont ramené sur le rivage avant que le relais ne soit pris par les secouristes, en vain.Olivier Angelloz a été secrétaire général de la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics en 2017 Olivier Angelloz a exercé en 1998 les fonctions de responsable juridique d’une fédération nationale de commerçants puis, à partir de 2000, celle de directeur de l’administration et des affaires juridiques dans une commune de la région parisienne.En 2004, il arrive à La Réunion et devient successivement chargé d’opération, puis directeur de la société familiale de promotion immobilière Angelloz, implantée à La Réunion depuis 25 ans.En 2007, il fonde puis dirige le Tropic Appart’Hôtel à Saint-Gilles. Dans le même temps, il occupe les fonctions de vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers et il devient conseiller prud’homal en 2010.Ses proches annoncent qu’une messe sera célébrée en sa mémoire ce jeudi à Saint-Gilles.