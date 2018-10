Hermitage, La Saline : Appel à la mobilisation

Nombre de Réunionnais découvrent aujourd’hui les conséquences du PAPI (Programme d’Action pour la Prévention des Inondations) de l’Hermitage/La Saline dont les travaux viennent de commencer au rond-point Ermitage-Jardin d’Eden.



Une pétition circule pour tenter de sauver les deux banians emblématiques de ce lieu. Mais au-delà de cette destruction programmée, c’est tout l’avenir de cette zone, encore relativement préservée, qui est en jeu.



En effet, le PAPI qui prétend sécuriser la zone contre les crues va aussi y favoriser l’urbanisation et donc accroître la pression démographique. Le système de digues, de bassins de rétention et de connexions des ravines destiné à dévier les eaux vers les ravines de l’Hermitage et Tabac, aura des conséquences environnementales avec le déversement des eaux dans le lagon et sociétales avec les projets immobiliers qui vont se déployer sur les zones censées être protégées des crues.



Pourtant ce projet ne prend en compte ni les houles exceptionnelles, ni les remontées de nappes, ni la gestion des eaux pluviales issues des zones urbanisées, ni même le changement climatique. Ce PAPI en augmentant les déversements dans le lagon pourrait même accroître le risque d’inondation par submersion, le récif ne pouvant plus jouer son rôle protecteur.



Last but not least, ces travaux de bétonnage vont radicalement transformer ce quartier. Cette politique d’aménagement a en effet vocation à libérer du foncier constructible avec à la clé des projets immobiliers et une urbanisation standardisée contribuant ainsi à chasser un peu plus les populations traditionnelles du fait de la flambée des prix. Bref, la gentrification commencée à Saint Gilles et dont on a vu les conséquences avec les conflits d’usage autour des paillotes, va se poursuivre à l’Hermitage/La Saline.



Voilà pourquoi, nous appelons à la mobilisation, toutes celles et ceux qui sont soucieux de préserver espaces naturels et mixité sociale dans ces quartiers, qu’ils soient simples citoyens, associations ou partis politiques.