La grande Une Herbicides : Les agriculteurs installent leur siège à la DAAF

Les syndicats FDSEA et JA se mobilisent ce mercredi contre le retrait de certaines molécules d’herbicide.

Par NP - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 07:10

La FDSEA et les JA ont lancé un appel au monde agricole pour une manifestation dès 7H30 devant l’usine de Beaufonds à Saint-Benoît. Une opération escargot a ensuite été menée vers la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) de Saint-Denis. Les syndicats sont arrivés peu après dix heures sur le chef-lieu et ont garé leurs tracteurs devant le bâtiment étatique pour y être reçus.



Les agriculteurs s’opposent au retrait de certaines molécules utilisées dans des herbicides, affirmant que ce retrait "va impacter fortement la campagne sucrière 2024". Les syndicats ne comptent pas quitter les lieux sans avoir obtenu gain de cause. Les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux.





Le secrétaire général de la FDSEA, Edwin Payet, explique que les syndicats sont déterminés à tout faire pour que l'Etat fasse machine arrière : "On vient pacifiquement pour rencontrer la DAAF et trouver une solution pour nous. Nos champs sont infestés de mauvaises herbes".



La FDSEA souhaite que les autres syndicats rejoignent le combat. "Tant qu'on n'aura pas de solution, on ne sortira pas de devant la DAAF. Les tracteurs resteront là tant qu'il n'y aura pas de réponse positive du ministère", assure-t-il.

Une délégation syndicale est depuis 10h30 reçue par les services de la DAAF.