Hérault : Les habitants découvrent une prime de 100 euros dans leur boîte aux lettres grâce à la générosité d’une femme

Cette histoire est digne d’un film de Noël. Dans le village des Plans, dans le nord de l’Hérault, chaque foyer a eu droit à une "prime Nini" de 100 euros, grâce à une nonagénaire qui a fait un leg à la mairie et a transmis son assurance de vie de 40.000 euros, selon les informations relayées par sudouest.fr.



"Au printemps dernier, on reçoit un courrier nous indiquant que cette veuve sans enfant nous a transmis son assurance de vie de 40.000 euros", relate le maire, Daniel Fabre. Depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner au niveau de la mairie et les habitants ne cachent pas que c’est une "agréable surprise à la veille des fêtes", ajoute-t-il.



Ainsi, ces derniers jours, 159 bons de 100 euros ont été distribués dans les boîtes à lettres, à consommer uniquement dans la grande surface la plus proche, détaille l’édile de cette commune située à cinq kilomètres de la sous-préfecture de Lodève à sudouest.fr.



Pour l’heure, le Conseil municipal se penche désormais sur l’usage qu’il fera du reste de l’enveloppe. En plus d’un coup de pouce pour refaire la mairie, il envisage de faire une plaque pour mettre sur la stèle de cette généreuse donatrice, afin que son geste ne soit pas oublié.