A la Une .. Hépatite touchant les enfants : Les autorités américaines penchent pour un virus

Des dizaines de cas de cette hépatite inconnue des autorités sanitaires ont été déclarés en Europe mais aussi aux Etats-Unis. Par NP - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 10:11

La piste d’un adénovirus est privilégiée par les autorités sanitaires américaines. Neuf cas ont été étudiés en détail en Alabama entre octobre 2021 et février 2022. Âgés entre 1 et 6 ans, tous les enfants étaient auparavant en bonne santé avant de présenter des vomissements, des diarrhées et pour certains des symptômes respiratoires. Deux d’entre eux ont dû subir une greffe de foie mais heureusement tous sont guéris ou en rémission.



Pour tous, la présence d’un adénovirus a été détecté et plus particulièrement l’adénovirus de "type 41" pour 5 de ces patients. L’adénovirus dit "de type 41", était connu jusqu’ici davantage pour provoquer de sévères gastro-entérites.







Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, procèdent encore à des analyses. Des facteurs environnementaux sont toujours étudiés, précise la presse nationale.



Des contaminations au Covid-19 ou aux virus hépatiques A,B et C ont en revanche été exclues.







