Courrier des lecteurs Hello les petits clowns fidèles du Samedi

Par Foutor - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 14:06

Je suis tellement ébahi par toutes ces inepties voire incongruités émises par les meneurs-organisateurs ANTIS (socialo, bobos, anars, psychotiques…choisissez) que j’en arriverais presque à douter de la théorie de l’évolution de Darwin selon laquelle chez l’être humain le développement de son intelligence se créerait sous la pression de son environnement.



Contrairement à cette théorie il semblerait donc que l’intelligence chez certains de nos congénères serait les séquences d’ADN les moins bien distribuées sur les chromosomes et que la notion d’humanité ait été purement oubliée dans leur génome, comme ce médecin toujours en première ligne de ces manifs, haranguant ses ouailles et déversant ses pseudos arguments restes sans doute de ses études à la Faculté de Médecine des Shadocks. Car oui il nous pompe grave cet Antilà. En vous positionnant systématiquement en tant qu’anti ce n’est pas la bonne méthode, je pense, pour que ce virus prenne ses jambes à son cou.



NE NOUS PROTEGEZ PAS Mesdames et Messieurs comme de bons petits égoïstes que vous êtes, vous qui croyez tout savoir et êtes persuadés que vos petites personnes ont tellement plus de valeur que celle des autres.



« Hallelujah la sauvette » comme dirait Pierre Desproges !