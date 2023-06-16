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Hell-Bourg parmi les "merveilles méconnues" de France


Le patrimoine et l'architecture du village de Hell-Bourg de nouveau mis à l'honneur. Dans son numéro de juin, la rédaction de Ça m'intéresse se penche sur une trentaine de villages de France et notamment leur patrimoine rural. "Autrefois royaumes du monde paysan, ils attirent aujourd’hui citadins et vacanciers pour leur charme et leur authenticité. Certains sont de vraies stars, mais d’autres sont encore à découvrir !", écrit le magazine qui n'a pas pu échapper au charme de l'écrin salazien, classé depuis des années parmi les "Plus beaux villages de France".

Par NP - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 08:43

Hell-Bourg parmi les "merveilles méconnues" de France
Sommaire


P. 32 Les villages de tous les records


P. 34 Un road-trip culturel et rural


P. 36 Un festival de couleurs


P. 38 Beautés au fil de l’eau


P. 40 Des hauts lieux de la gourmandise


P. 42 Trésors perchés


 Villages mis en lumière


1.            AINHOA PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
2.            CANTOBRE AVEYRON (12)
3.            CASTELMORON-D’ALBRET GIRONDE (33)
4.            COLLONGES-LA-ROUGE CORRÈZE (19)
5.            FLAVIGNY-SUR-OZERAIN CÔTE-D’OR (21)
6.            GARGILESSEDAMPIERRRE INDRE (36)
7.            GRAUFTHAL BAS-RHIN (67)
8.            GRIGNAN DRÔME (26)
9.            HELL-BOURG LA RÉUNION (97)
10.           JULIÉNAS BEAUJOLAIS (69)
11.           LAUTREC TARN (81)
12.           LOCRONAN FINISTÈRE (29)
13.           LOURMARIN VAUCLUSE (84)
14.           LYONS-LA-FORÊT EURE (27)
15.           MONTSOREAU MAINE-ET-LOIRE (49)
16.           MORNAC-SUR-SEUDRE CHARENTE-MARITIME (17)
17.            MORTEAU DOUBS (25)
18.           NAJAC AVEYRON (12)
19.           PÉROUGES AIN (01)
20.           PIANA CORSE-DU-SUD (20)
21.           ROUSSILLON VAUCLUSE (84)
22.           SAINT CÉNERILE-GÉRÉI ORNE (61)
23.           SAINTE-ÉNIMIE LOZÈRE (48)
24.           SAINT-MARCELLIN ISÈRE (38)
25.           SAINT-PIERRE ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (97)
26.           SAINT-SULIAC ILLE-ET-VILAINE (35)
27.           SAINT-VAAST-LA-HOUGUE MANCHE (50)
28.           SAINT-VÉRAN HAUTES-ALPES (05)
29.           SALERS CANTAL (15)
30.           SANT’ANTONINO HAUTE-CORSE (20)
31.           VOUVANT VENDÉE (85)
32.           YVOIRE HAUTE-SAVOIE (74)
 




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