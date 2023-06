A la Une . Hell-Bourg parmi les "merveilles méconnues" de France

Le patrimoine et l'architecture du village de Hell-Bourg de nouveau mis à l'honneur. Dans son numéro de juin, la rédaction de Ça m'intéresse se penche sur une trentaine de villages de France et notamment leur patrimoine rural. "Autrefois royaumes du monde paysan, ils attirent aujourd’hui citadins et vacanciers pour leur charme et leur authenticité. Certains sont de vraies stars, mais d’autres sont encore à découvrir !", écrit le magazine qui n'a pas pu échapper au charme de l'écrin salazien, classé depuis des années parmi les "Plus beaux villages de France". Par NP - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 08:43

Sommaire





P. 32 Les villages de tous les records





P. 34 Un road-trip culturel et rural





P. 36 Un festival de couleurs





P. 38 Beautés au fil de l’eau





P. 40 Des hauts lieux de la gourmandise





P. 42 Trésors perchés





Villages mis en lumière





