Hell-Bourg: Un couple retranché avec ses enfants, la gendarmerie intervient en nombre

Selon nos informations, lors de leur arrivée, le père et la mère s'étaient retranchés dans la maison avec leurs trois enfants et avaient menacé de ne pas remettre leurs enfants quitte à faire usage de violence.



Auparavant, le père avait poursuivi les gendarmes et les services sociaux les menaçant avec un marteau et une chaîne. Un important dispositif a été immédiatement mis en place par la gendarmerie de Saint-Benoit qui a dépêché de nombreux militaires et fait appel à l'antenne du GIGN à La Réunion ainsi qu'à 4 négociateurs régionaux.



Après négociations avec ces derniers, le père, connu pour être particulièrement violent, a accepté de se rendre sans encombre ni violence. Les négociateurs sont parvenus ensuite à raisonner la mère qui a accepté de remettre les enfants aux services sociaux.



Son mari a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue.



L'opération s'est terminée aux alentours de 1h du matin.



L'excellent travail mené aussi bien par la gendarmerie, l'antenne du GIGN et les négociateurs a permis probablement d'éviter un nouveau drame.