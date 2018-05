Hell-Bourg: Les parents mobilisés contre la suppression d'un poste d'enseignant

Les représentants de parents d'élèves de l'école Notre Dame de Lourdes d'hell-Bourg à Salazie se mobilisent ce matin suite à la décision de suppression de poste d'un enseignant pour la rentrée prochaine.



Cette décision provoquera la fermeture d'une classe a niveau unique et donc des classes à double ou triple niveau.



"Cette décison a été prise par le CODIEC sans que les parents et l'école soient informés. Les parents en colères comptent se faire entendre afin que cette décision soit revue" précisent les parents.



Des affiches et banderoles sont installés au portail de l'école. "Dès la rentrée de vacances de mai, si aucune réponse n'est apportée, nous continuerons nos revendications. Nous considéront que les valeurs de l'enseignements catholiques sont les mêmes pour tous les enfants. Nou lé pas plus , nou lé pa moins" concluent les parents en colère.