Hell-Bourg : Le père de famille menaçant jugé ce lundi

Présenté au palais de justice de Saint-Denis ce dimanche dans le cadre d’un défèrement, le père de famille s’est vu signifier sa mise en détention provisoire en attendant son jugement en comparution immédiate ce lundi. Le village d’Hell-Bourg à Salazie a été secoué vendredi soir par les agissements d’un couple refusant d'appliquer une décision administrative. Leurs trois enfants devaient être remis aux services sociaux mais le père et la mère ne l’ont pas entendu de cette oreille.Menaçant envers les gendarmes, le père s’était retranché, avec sa compagne, dans leur habitation avec leurs enfants.Les hommes du GIGN et des négociateurs régionaux ont été appelés en renfort pour dissuader les auteurs de ce coup de sang de lâcher prise. Chose faite au bout de la nuit, vers 1H du matin, sans violence Présenté au palais de justice de Saint-Denis ce dimanche dans le cadre d’un défèrement, le père de famille s’est vu signifier sa mise en détention provisoire en attendant son jugement en comparution immédiate ce lundi.