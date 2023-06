A la Une . Hélilagon : les marmailles de 1000 Sourires survolent Saint-Paul avec Kadidiatou Diani, Fabrice Abriel et Jérémy Morel !

Une trentaine de marmailles parrainés par l’Association 1000 Sourires ont été accueillis en VIM (Very Important Marmailles) à l’altiport d’Hélilagon à l’Eperon. À leur arrivée sur le site, les enfants ignoraient le programme de la matinée, qui s’est révélée riche en surprises. Par La rédaction - Publié le Samedi 17 Juin 2023 à 09:12





L’attaquante était accompagnée de Fabrice Abriel, entraîneur du FC Fleury 91, parrain de 1000 Sourires depuis 2010, et de Jérémy Morel, ex-défenseur de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et du FC Lorient. Une participation hautement symbolique puisqu’elle marque les 10 ans d’engagement de Jérémy Morel aux côtés de l’association 1000 Sourires !



Un baptême d’hélicoptère pour les marmailles avec des stars du football



Cerise sur le gâteau, les marmailles du quartier de l’Eperon ont ensuite découvert qu’ils allaient avoir l’opportunité d’effectuer un baptême de l’air aux côtés des footballeurs. « C’était vraiment sympa de permettre aux enfants de voler au-dessus de leur quartier. On essaye de se servir de notre notoriété pour faire ce genre d’actions car cela apporte tellement de bonheur aux enfants », explique Jérémy Morel.



Dans les airs, les marmailles ont pu découvrir les plages de Saint-Paul ou encore la route des Tamarins. Pour les aider à se repérer et mettre les groupes à l’aise, Sébastien, le pilote, ne manquait pas de leur donner des indications et de poser des questions aux marmailles. « C’était le rêve, j’ai adoré cette expérience. Les paysages étaient magnifiques », nous confie Ivy 10 ans.



Pour le président de l’association Ibrahim Ingar, il n’y a rien de plus beau que de pouvoir offrir ce moment de joie aux enfants : « les marmailles habitent le quartier et voient régulièrement des hélicoptères voler au-dessus de leur tête. Aujourd’hui, grâce à David Lary, directeur général de Hélilagon et ses équipes, ils ont la chance d’être à bord. » Tous repartent effectivement avec des étoiles plein les yeux après cette 293ème opération de 1000 Sourires. 1000 Sourires c'est à ce jour :

293 opérations réalisées et 12 272 marmailles parrainés.



Site de l’association : 1000sourires.re

Facebook : www.facebook.com/1000sourires

