A la Une . Hélicos, ULM et drones : Les survols bientôt interdits sur 11% du Parc national

Suite à une consultation publique, le Parc national a annoncé une modification des règles en vigueur sur son territoire concernant les vols motorisés (drones inclus). En tout, ce sont environ 11% du parc qui sont déclarés comme préservés. À cela, s'ajoutent 25 zones où l'utilisation du drone est formellement interdite. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 16:34

Après une consultation publique qui a recueilli 680 contributions, le Parc national annonce une refonte de sa réglementation en matière de survol motorisé de son territoire. Si l'arrêté a été signé ce mardi, il n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2023.



"L’arrêté comporte une refonte de la réglementation pré-existante, dans l’unique but de la rendre plus compréhensible et donc plus à même d’être respectée. Le texte ajoute également une interdiction de survol au niveau de la Rivière des Remparts et étend la zone d’interdiction au niveau du Piton des Neiges, la finalité de ces mesures étant la protection des 3 espèces endémiques en danger d’extinction que sont les 2 pétrels de l’île et le tuit-tuit", précise le Parc.

Les drones à Piton de Bert, c'est fini



Désormais très répandus, les drones peuvent gêner la faune, en plus de possibles conflits avec les visiteurs et les agriculteurs d'une part, et les dronistes d'autre part. Pour éviter cela, le Parc a décidé de prendre les choses en main. L’arrêté instaure une interdiction de survol par drone dans 25 zones additionnelles, dans le but cette fois de limiter les conflits d’usages entre dronistes et visiteurs du Parc. La carte des 25 nouveaux secteurs concernés est d’ores et déjà consultable sur le site internet du Parc national.



"À compter du 1er janvier 2023, c’est donc 11,08 % de la superficie totale du cœur de Parc qui seront interdits à tous survols motorisés, et 0,42% supplémentaires interdits aux drones", expliquent les responsables. La carte des zones à éviter pour les pilotes et dronistes sera bientôt consultable. À noter que la zone du Piton de Bert, spot célèbre pour être le lieu le plus approprié pour observer les dernières éruptions, est le premier en haut de la liste. On y retrouve aussi le Trou de Fer et le col des Bœufs notamment.



"Dans le même temps, les outils aéronautiques (notamment la carte VFR) seront mis à jour fin décembre 2022 et feront donc paraître la nouvelle réglementation du Parc. Les interdictions pourront faire l’objet de dérogation, uniquement dans certains cas très spécifiques", ajoute la direction du Parc.

Survols et nuisances sonores



Principale pomme de discorde entre les riverains du Parc et les acteurs du secteur tourisme, le problème des nuisances sonores (surtout les hélicoptères et les ULM) est également pris en compte dans cette nouvelle réglementation, même si le parc admet son impuissance dans les zones en dehors de sa juridiction. "De nombreux avis recueillis lors de la consultation publique soulèvent un problème de nuisances sonores pour les habitants et les visiteurs du parc, et au-delà, souhaitent une réglementation du survol de l’île dans son ensemble. Le Parc national prend la mesure des inquiétudes et revendications du public, mais rappelle que la compétence du Parc en termes de réglementation s’arrête au territoire du cœur de parc, dont sont par exemple exclus les cirques de Salazie et Cilaos."





Une synthèse des observations et propositions du public est disponible sur le Pour le cœur naturel du Parc, une cartographie du bruit et de ses impacts est en cours. Une particularité est notée pour Mafate du fait de la dépendance de ses habitants aux ravitaillements par les airs. "Le modèle de vie et développement du cirque est maintenant étroitement lié au transport par hélicoptères, et qu’une éventuelle limitation du survol motorisé au-dessus du cirque ne pourrait donc se faire que de manière progressive. Dans cette optique, le Parc national accompagne les acteurs locaux depuis plusieurs années, afin de mener un travail de fond sur la gestion des déchets, la place de l’agriculture locale et des circuits courts ou encore le développement touristique", rappelle l'institution.Une synthèse des observations et propositions du public est disponible sur le site internet du Parc national , agrémentée de la réponse du Parc pour chacune des problématiques soulevées. Le texte du nouvel arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, est également disponible en ligne.