A la Une . Hélico, ULM : Ils sensibilisent aux nuisances des survols touristiques

Une action de sensibilisation aux nuisances engendrées par les survols touristiques motorisés a été menée ce samedi par une quinzaine de militants sur le marché de Saint-Pierre-Réunion. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 10:46

Le communiqué :



Dans le cadre des actions en faveur du climat, de la santé et de l’environnement, en accord avec de nombreuses associations en France et en Europe manifestant en cette mi-mai 2023, des associations Réunionnaises s’opposent au scandale local des survols touristiques motorisés POLLUEURS SONORES et ATMOSPHÉRIQUES, ce qui constitue un fléau de santé publique, contraire à la transition écologique et à la sobriété énergétique.



Sur différentes régions de la toute petite île de La Réunion, tous les jours de beau temps, donc quasiment tous les jours de l'année, c'est le harcèlement sonore répétitif et cumulatif des hélicos (les pires), de l’avion blanc Pilatus du parachutisme intensif de loisir, des ULM (exemple fléau des gyrocoptères), qui ne cessent de griller du kérosène sur nos têtes juste pour "du loisir" !



La Réunion est DÉNATURÉE.



La Réunion est devenue le « HOT SPOT » national non plus de biodiversité, mais de la POLLUTION SONORE d’origine touristique !



Nous demandons la RÉGULATION de ce modèle de l’« ancien monde », anarchique et archaïque sur notre petite île où la population a triplé en 50 ans ! La Réunion n’est plus une île déserte.



La Réunion a tout à gagner écologiquement mais aussi économiquement, dans un nouveau modèle de tourisme éco-responsable. Un modèle qui nous respecte enfin, population et faune, le seul modèle soutenable et durable, conforme à la transition écologique !



Dans ce cadre, une action de sensibilisation et d’information par une quinzaine de militants a été menée ce samedi 13 mai 2023 sur le marché de Saint-Pierre-Réunion, avec un accueil remarquable.



Pour rappel, du 9 au 14 mai, près de 70 associations appelaient à une semaine de mobilisation pour la "réduction progressive du trafic aérien" partout en Europe. Un appel auquel se sont associées les associations locales suivantes : Association Citoyenne de Saint Pierre, Attac La Réunion, Cilaos Mon amour, Greenpeace La Réunion, Le Taille-Vent, XR 974, les Collectifs Entre-Deux, Ouaki et Peterboth, avec le soutien de la SEOR et la SREPEN.