Hélène Valette vainqueur du Trail de Bourbon chez les femmes

Hélène Valette vient de franchir la ligne d'arrivée au stade de La Redoute à 17H21. Elle a bouclé les 111 km de course en 20 heures et 21 minutes. Elle termine 10ème au scratch.



Elle succède au palmarès à Camille Bruyas. La championne avait laissée vacante sa place sur la course de mi-distance en s'inscrivant cette année à la reine des courses : la Diagonale.



L’an dernier, Camille Bruyas avait plié le Trail de Bourbon en 18H51 et 36 seconde, terminant même 6ème au scratch.



Le palmarès :

2017 Camille Bruyas

2016 Gilberte Libel

2015 Gilberte Libel

2014 Estelle Carret

2013 Marie Noeëlle Bourgeois

2012 Daisy Pausé

Semi-Raid :

2011 Martine Maillot

2010 Maud Combarieu

2009 Maud Combarieu

2008 Chantal Bègue

2007 Chantal Bègue

2006 Danièle Seroc

2005 Chantal Bègue

2004 Christine Bénard

2003 Myrielle Hoareau

2002 Michèle Pellegrino