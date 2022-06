A la Une . Hélène Coddeville ne donne pas de consignes de vote, mais tacle Thierry Robert

La candidate Ensemble sur la 7e circonscription ne préfère pas donner de consigne pour le duel opposant Perceval Gaillard et Thierry Robert. Néanmoins, elle exprime son rejet viscéral de ce dernier. Par GD - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 06:51

Le communiqué :



Je tiens à préciser sans ambiguïté ma position en ce qui concerne les consignes de vote aux électeurs pour le second tour qui oppose dans la 7e circonscription Perceval Gaillard (NUPES) à Thierry Robert.



Autant je suis opposée au programme utopique, racoleur et irresponsable de la NUPES qui va nous conduire droit dans le mur au niveau de la France et de l’Europe.



Autant en ce qui concerne Thierry Robert, je suis outrée par son culot d’oser se présenter aux élections législatives nationales.



Son programme est celui d’un amateur.



À titre d’exemple, il propose la zone franche globale sans intégrer la Réunion dans la stratégie indopacifique d’Emmanuel Macron.



Mais ceci n’est qu’un détail.



C’est Thierry Robert et son image qui sont irrecevables.



Son passé judiciaire est édifiant et son avenir judiciaire est paraît-il prometteur !



Le plus grave n’est pas qu’il ait été éjecté de l’Assemblée nationale comme un malpropre par le Conseil constitutionnel, mais qu’il soit condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris pour harcèlement moral et sexuel envers une de ses employées (le 15 février 2018 - n°15/12921)



Ceci le disqualifie définitivement de notre considération morale.

Comment ose-t-il faire campagne tête haute, sans honte en donneur de leçon ? Il nous insulte et nous dupe ! Comment pourra-t-il défendre l’égalité homme/femme qui est la cause nationale pour Emmanuel Macron ?



Perceval Gaillard, à mon avis se trompe politiquement, mais il est un candidat respectable ce qui est très important.

Quant à Thierry Robert, je lui mets un carton rouge.



Il est temps qu’il quitte la scène politique nationale définitivement s’il lui reste un peu de lucidité et de dignité. La Réunion ne pourra jamais être fière d’être représentée par un tel personnage. Je demande donc aux électeurs de réfléchir et de prendre de la hauteur pour voter en leur âme et conscience.



Pour ma part, je me respecte et reste fidèle à mes valeurs.



En conséquence, je refuse d’être complice d’indignité de près ou de loin en aidant peu ou prou un tel individu à être élu député de la République.



Hélène Coddeville