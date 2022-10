Communiqué Hélène Coddeville apporte son soutien au JiR

Alors que le bras de fer entre le Journal de l'île et son imprimeur se poursuit, de nombreuses personnalités prennent fait et cause pour la rédaction. Dernière en date, Hélène Coddeville, référente adjointe du parti présidentiel Renaissance. Par N.P - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 17:13

En tant que citoyenne, je ne peux que m’indigner de la censure dont votre journal est victime.



Les principes défendus par Voltaire et le siècle des lumières sont les fondements de notre société de liberté, égalité et fraternité.

Ces valeurs sont indivisibles.



En prenant en otage les électeurs de votre journal ce Monsieur commet une faute dont il ne semble pas avoir conscience de la portée. Quand on bafoue un principe, on bafoue tous les autres.



Notre démocratie n’est pas à géométrie variable, elle n’est pas négociable, c’est une entité pure et dure qui nous demande d’être exigeant avec nous-mêmes.



Lectrice de toute la presse, je me sens agressée.

Je suis solidaire et j’apporte tout mon soutien au JIR.



Hélène Coddeville

Présidente de l’Union Européenne des femmes Réunion/Océan indien et Réfèrente adjointe Renaissance