Hélène Coddeville à Perceval Gaillard : "la Nupes continue à attiser la haine sociale"

À Sa Majesté Perceval Gaillard



Après avoir traité le Président de la République de menteur.



Après s’être vanté de faits d’armes à l’Assemblée nationale en hurlant avec la meute des députés d’extrême gauche pour bloquer la démocratie parlementaire, le voici donneur de leçons aux sénateurs ayant l’audace de voter selon leur mandat électoral.



Je tiens à rappeler à ce député Nupes que tout a été fait dans le respect des règles constitutionnelles.



Il est dommage, mais c’était prévu que l’action des députés Nupes à l’Assemblée nationale se résume à un chahut systématique et à une mascarade.



Rien de concret et de vital n’a été obtenu pour la Réunion.



Ici nous avons l’avantage du vivre ensemble qui a effacé les haines communautaires.



Par contre la Nupes continue à attiser la haine sociale tant il est vrai que de la pauvreté ils font leur miel.



Perceval Gaillard, sachez que le destin prometteur de la Réunion grâce à l’Europe dans l’océan Indien et dans la zone indopacifique prend un retard considérable en raison de votre absence de vision politique et économique.



N’insultez pas l’avenir de la Réunion avec vos contrevérités ridicules !