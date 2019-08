Hécatombe chez les Lauret: Un veau et une vache décédés, une autre à l'agonie

Les vaches des Lauret meurent une à une. Dans la nuit d'hier, une vache en plein vêlage est décédée sur l'exploitation du couple d'éleveurs de la Plaine des Cafres. Ce vendredi matin, Georges Lauret a découvert une autre couchée sur le sol, agonisant.



Dans la nuit de samedi à dimanche, un veau a également été retrouvé mort.



Ruiné, au bord du gouffre, le couple se bat depuis mars dernier pour obtenir des réponses sur la mortalité élevée qui sévit dans leur exploitation. Malgré les difficultés, les Lauret assurent continuer à nourrir leurs bêtes avec du fourrage et un peu d'aliment.



Celle retrouvée morte lundi 29 juillet dernier, était positive à l’IBR et la leucose (maladies réglementées), douteuse en ce qui concerne la Fièvre Q et la Néosporose et négative à la diarrhée virale bovine (BVD), selon les résultats d’analyses prélevées au début du mois de juillet.



Les éleveurs ont alerté les autorités. Selon la procédure, les services de la DAAF devraient se déplacer pour autopsier notamment l'animal décédé avant sa prise en charge par le service équarrissage du GDS.