Economie Hébergements collectifs touristiques: Une fréquentation quasi à l’arrêt en avril comme en mai

Les établissements hôteliers de l'île ont particulièrement souffert de la crise du covid. Dans sa dernière étude, l'Insee relève une baisse des nuitées de près de 90% entre les mois d'avril et de mai. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 08:23 | Lu 827 fois

Ainsi, en avril 2020, au cœur du confinement lié à la crise sanitaire, seuls un quart des hôtels et des autres hébergements collectifs touristiques réunionnais étaient ouverts. Ces hébergements totalisent 9 900 nuitées, soit une baisse de 92 % par rapport à avril 2019 (- 112 000 nuitées).



En mai 2020, malgré la sortie du confinement et une proportion d’hébergements collectifs touristiques ouverts qui grimpe à un sur deux, l’activité reste très réduite avec 15 100 nuitées, bien en deçà de mai 2019 (- 88 %, soit 106 700 nuitées de moins).



En avril comme en mai, les trois quarts des nuitées sont effectuées dans les établissements de milieu-haut de gamme de l’île (classés de 3 à 5 étoiles), alors qu’habituellement à cette période ces établissements contribuent aux deux tiers des nuitées. La baisse est ainsi plus marquée encore dans les hébergements non classés et ceux de 1 et 2 étoiles que dans les autres.



En conséquence, le taux d’occupation des hébergements est particulièrement faible. Le taux d’occupation dépasse 20 % des chambres pour seulement trois établissements sur dix, en avril comme en mai ; il est inférieur à 1 % pour la moitié des établissements en avril et un quart en mai.