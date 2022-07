A la Une . Hayot met à la retraite la vieille station-service du Port

La vieille station-service du rond-point de la Glacière au Port a baissé définitivement ses grilles le 30 juin. Avec elle, c’est l’investissement du gérant qui tombe à l’eau et huit employés remerciés. Par LG - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 09:59

"Avec mon mari, on a tenu la gérance de la station pendant 26 ans", souffle un brin dépitée l’ancienne gérante. En début de cette année, alors que le couple de gérants prenait sa retraite, c’est leur fils qui a repris le fond de commerce en investissant 50000 euros. Mais un investissement en pure perte puisque les intentions du groupe Hayot ont vite fait de venir chambouler ses projets.



Au mois de février, à peine a-t-il pris les commandes de cette station Vito que le gérant reçoit une lettre de mise en demeure signée de la SRPP (du groupe Rubis) qui possède sa station comme 51 autres stations de la marque Vito (ex- stations Elf et Shell) à La Réunion.



Cette mise en demeure mentionne que le groupe Hayot souhaite récupérer son terrain et ordonne ainsi au locataire de quitter les lieux fin juin, dernier délai. Le gérant n’a eu d’autre choix que de se plier à la décision puisqu’il faut savoir qu’à La Réunion, la grande majorité des gérants ne sont que locataires de leur station.



Sollicitée, la direction du groupe Hayot n’a pas encore souhaité nous répondre sur les projets qu’elle compte mener sur ce foncier qui se libère après la dépollution du site (notre photo plus bas). Les rumeurs font état de l’intention du géant antillais de la grande distribution d’y vouloir construire un ensemble commercial comprenant un centre automobile, des bureaux et des logements au dernier étage, ou alors d’agrandir le vieux Score de la Butte citronnelle devenu enseigne Carrefour lors du rachat de Vindémia par Hayot en 2020. Contactée, la SRPP reste également silencieuse. Elle qui souhaitait, nous dit-on, récupérer ce même emplacement depuis une dizaine d’années.