La grande Une ▶️Hayot: "Nous avons été les seuls acteurs réunionnais et français à faire une proposition sérieuse" Les communiqués et les conférences de presse s’enchaînent, depuis l’annonce du rachat de Vindémia par le groupe Hayot. Deux jours après la présentation de « l’alternative réunionnaise » à ce rachat, proposée par Caillé, Leclerc, et Système U, le groupe antillais invite à son tour la presse pour une conférence au même endroit : à l’hôtel Bellepierre à Saint-Denis.





Il ajoute : "Il est important de rappeler que nos détracteurs sont nos concurrents. Leur projet n'est ni fiable, ni crédible et ils le savent eux-mêmes. Nous pensons que Leclerc ne peut pas acheter un seul magasin aujourd'hui. Il veut simplement gagner du temps pour installer ses nouveaux centres commerciaux".



Michel Lapeyre poursuit sur le même ton offensif : "Si le groupe Hayot avait fait cette opération avec l'un d'eux, serait-il aujourd'hui aussi inquiet pour l'avenir de La Réunion ?", avant de rappeler ce qu'ils avaient indiqué dans un communiqué lundi : c'est-à-dire que le groupe Hayot s'engage à ce qu'il n'y ait pas de plan social et que le personnel de Vindémia les soutient dans la perspective de ce rachat.



"Ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous écrasez les autres"



Les deux dirigeants répondent finalement aux accusations de domination économique lancées par leurs concurrents :



" Nous ne sommes en position dominante dans aucun de nos secteurs. Oui, nous sommes présents dans de nombreux secteurs c'est vrai, GBH a une certaine taille, et nous avons travaillé et investi pendant 35 ans pour l'atteindre." précise Michel Lapeyre, "mais ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous écrasez les autres".



"Peut-être que nous devrions communiquer plus"



Quant au courrier adressé au président de la République par les élus locaux, le chef d'entreprise admet avoir été un peu surpris. Selon lui cette réaction n'est que la conséquence d'une mauvaise information : "peut-être que nous devrions communiquer plus" reconnaît-il.



"On s'étonne un peu de la redondance des études que les uns et les autres ont lancés alors que l'autorité de la concurrence planche sur le dossier. D'autant que le partron du cabinet sélectionné par l'OPMR pour réaliser son étude, M. Girardier, a déjà pris position en notre défaveur dans la presse !" explique le directeur général.



Il regrette également que le débat soit entrainé vers une question identitaire, alors que certains reprochent au groupe ses origines Antillaises : "Jouer sur ces thèmes-là, ce n'est pas à la hauteur du débat. La valeur ajoutée créée par GBH est largement réinvestie à la Réunion."



"Ce qu'on demande, c'est d'être jugé sur nos 35 ans d'histoire à La Réunion" conclue Amaury De Lavigne.





"Il a qu’à nous donner ses chiffres avant rachat et on verra bien !"



Lundi également, quelques heures à peine avant la conférence de presse donnée par les trois opérateurs locaux (Pascal Thiaw-Kine, représentant du mouvement E. Leclerc, François Caillé, représentant de l'enseigne Leader-Price, et Guillaume Kin-Siong et Johnny Law-Yen, représentants des Commerçants indépendants, Super U),



"Le chiffre d’affaires de GBH aux particuliers à La Réunion sera de 1,2 milliard d’euros après réalisation de l’opération. Une division simple suffit à démontrer que GBH représentera environ 10% des dépenses des ménages, bien loin des 25% claironnés à longueur d’interviews par nos concurrents", contre-attaquait le groupe antillais Bernard Hayot (GBH).



Ce à quoi François Caillé n’a pas hésité à répondre : "Il dit que nos chiffres sont exagérés, mais aujourd’hui moi je vous le dis, il fait plus d’1,4 milliard avant rachat ! Il a qu’à nous donner ses chiffres avant rachat et on verra bien !"



