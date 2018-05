Hawaï: le volcan Kilauea en éruption, un faux air de Piton de la Fournaise

Le volcan Kilauea à Hawaï est en éruption depuis jeudi.



Comme à la Réunion, plusieurs fontaines de lave ont brutalement jailli et environ 1.500 personnes qui résident à proximité du volcan ont été évacuées de chez elles. Le gouverneur d’Hawaï a fait appel à la Garde nationale afin d’aider les gens à quitter leur résidence et à trouver refuge. Personne n’a été blessé.



Le mont Kilauea n’est pas situé sur la même île que la capitale de l’État, Honolulu. Peu après son entrée en éruption, il a projeté une lave qui s’est écoulée parmi des arbres et qui a atteint des surfaces pavées à environ 16 kilomètres du cratère.



Des mouvements de sol ont d’abord été rapportés jeudi après-midi sur le mont Kilauea et un tremblement de terre d’une magnitude de 6,9 sur l’échelle de Richter a été signalé. Peu après, de la vapeur s’est échappée du volcan qui a ensuite projeté de la lave.



Les images rapportées par les médias américains ressemblent étrangement à ce que l'on voit habituellement à la Réunion : lave qui traverse la route, poteaux électriques et arbres enflammés...



De bien belles images en tous cas.