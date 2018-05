Hawaï: Vidéo impressionnante de la lave engloutissant une maison et une voiture

Le volcan Kilauea, qui est entré en éruption jeudi sur l'ile de Hawaï, a fait des dégâts considérables : une trentaine de bâtiments ont été détruits et des dizaines d’autres sont menacés.



Des centaines d’habitants de Leilani Estates et Lanipuna Gardens, dans l’est de l’île, ont été évacués face aux menaces de l'avancée de la lave et aux émanations de gaz toxiques, dont du dioxyde de soufre.



Selon la défense civile, dix fissures volcaniques sont ouvertes. L’Observatoire hawaïen des volcans a pour sa part signalé lors de son dernier bulletin lundi qu’une coulée de lave s’était échappée de l’une d’entre elles.



Kilauea fait partie des cinq volcans de l’île de Hawaï, aussi appelée Grande Ile.