Hawaï : Une sexagénaire aurait été tuée par un requin au large de Maui

Kristine Allen, originaire de Bellingham dans l’état de Washington, faisait du snorkeling (plongée avec tuba) au large des côtes de Maui quand elle a disparu, probablement tuée par un requin agressif, le 8 décembre. Blake, l’époux de cette dernière, a alerté les autorités locales lorsqu’il n'a plus trouvé plus sa compagne dans le vaste océan, rapporte le Daily Mail.



Quelques jours avant le drame, la victime, âgée de 60 ans avait posté des photos sur Facebook affirmant qu’elle poursuivait ses rêves. Le 2 décembre, la massothérapeute et coach de vie avait écrit qu'elle souhaitait apprendre à surfer depuis des années.



Selon les autorités, Kristine et Blake se trouvaient à environ 50 mètres de la côte de Keawakapu Point, dans le sud de Maui, lorsque ce dernier aurait vu un requin passer, et n'aurait plus trouvé sa femme. Le requin aurait continué à passer à plusieurs reprises avant que Blake ne rejoigne la côte pour signaler la disparition de Kristine. Des équipes de garde-côtes américains, du service d'incendie de Maui et des équipes de sauvetage en mer ont alors parcouru le ciel et les eaux pendant 40 heures avant que les recherches ne soient interrompues.



Le 9 décembre, les responsables du ministère des Terres et des Ressources naturelles ont conclu que Kristine avait probablement été dévorée par un requin, sur la base d'entretiens avec de nombreux plagistes qui ont déclaré avoir vu un requin-tigre se nourrissant apparemment de quelque chose dans un bassin d'eau rouge - bien qu'aucun corps n'ait encore été retrouvé. Seuls un tuba et une partie d'un maillot de bain ont été retrouvés.