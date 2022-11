A la Une . Hawaï : Le majestueux Mauna Loa entre en éruption

Après presque 40 ans de sommeil, le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, est entré en éruption.

Le volcan se situe dans l’archipel d’Hawaï. L’éruption a débuté à 23h30 le dimanche 27 novembre, sans représenter de danger immédiat pour les villes car les coulées de lave sont retenues au sommet de l’édifice éruptif.



Néanmoins, l’éruption peut être très dynamique et la progression de la lave peut rapidement faire basculer la situation, précise révèle l'Institut de géophysique américain (USGS).



Le service météorologique américain prévient également que les cendres volcaniques pourraient s’accumuler autour du volcan.



Le cratère est entré en éruption 33 fois depuis 1843 et la dernière en date remonte à 1984. Un événement qui avait duré 22 jours.