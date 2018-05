Hawaï: Des habitants évacués après une nouvelle coulée de lave

Le volcan Kilauea, un des plus actifs au monde, est entré en éruption le 3 mai dernier. Vendredi une nouvelle coulée de lave a touché Hawaï.



Une quarantaine de maisons ont été isolées et quatre habitants ont dû être évacués par hélicoptère, comme l'a révélé le responsable du comté de Hawaï, Harry Kim. Ils viennent s'ajouter aux milliers de personnes qui ont déjà dû fuir leurs habitations.



L'agence américaine de géologie et sismologie (USGS) a signalé pour sa part samedi que la lave "qui a émergé de la fissure 20 vendredi après-midi continue de couler en direction du sud-est" et avance par endroits à "environ 210 mètres par heure".