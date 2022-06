A la Une . Hauts-de-Seine : Dix locataires demandent un relogement à cause d'une présence paranormale

Le maire des Blagis n’en a pas cru ses oreilles. Pas moins de dix locataires d’un immeuble HLM lui ont demandé un relogement d’urgence pour fuir leur immeuble hanté, selon eux. Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 08:35

Leur demande de relogement n’est pas passée inaperçue au service Logement de la mairie du quartier des Blagis. Un groupe de locataires de cet immeuble dans la commune de Fontenay-aux-Roses dans le département des Hauts-de-Seine a écrit une lettre à leur maire dans laquelle ils exposent les troubles de voisinage paranormaux qu’ils disent subir.



"Tous les locataires concernés par cet incident pourront justifier de ce qu'ils ont vu, à savoir des fantômes apparaître dans nos appartements et dans l'immeuble. Suite à cela, presque toutes les familles sont malades et touchées avec leurs enfants", relatent-ils.



Les résidents importunés par ces phénomènes d’apparitions mystérieuses font le lien avec le décès d'un septuagénaire dans son appartement, en avril 2019. Son appartement est depuis cette date inoccupé. Ce locataire était connu pour pratiquer le magnétisme. L'homme de 72 ans affirmait lui-même voir des fantômes.



En tout, ce sont les étages 1 à 5 du même immeuble qui recevraient la visite de cet intrus. Des ombres étranges, des bruits anormaux seraient visibles surtout dans la cage d'escalier.



"Je peux être folle, tu peux être folle, mais tout l’immeuble ne peut pas être fou", explique au journal Le Parisien un de ces habitants qui fait le lien entre ces phénomènes et la situation de son fils qui est suivi sur le plan psychiatrique après avoir fait une tentative de suicide.



En attendant que leur relogement soit éventuellement accepté par le maire, leur immeuble fait déjà partie d’un programme de rénovation urbaine puisque la barre HLM date des années 60. Sa démolition-reconstruction est prévue pour avant 2030.