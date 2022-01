A la Une .. Hauts-de-France : Il mise 2 euros et remporte presque 3 millions au casino

Un homme d'une trentaine d'années a remporté un incroyable jackpot dans un casino de Saint-Amand-les-Eaux avec une mise de seulement 2 euros, rapporte 20 minutes. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 16:33

Le 2 janvier 20222, un homme décide d'aller jouer aux machines à sous du casino du groupe Partouche de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord de la France. Le groupe Partouche a connecté 165 machines réparties dans 38 casinos, de telle sorte que chaque mise de ces machines renfloue un pot commun.



C'est un jeune joueur occasionnel qui, ayant misé 2 euros, a remporté 2.626.909 euros, rapporte 20 minutes. Les gagnants de ce "Megapot" sont plus que rares. Seules 31 personnes ont gagné plus d'un million d'euros en 10 ans.



