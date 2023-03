A la Une .. Hautement résistante aux antibiotiques, la ​Shigellose circule en France

La Shigellose, maladie qui sévit habituellement dans les pays en cours de développement, frappe la France et continue de s'étendre. Par PJ - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 06:23

Hautement résistante aux antibiotiques, la Shigellose progresse rapidement à travers la France, prévient l’Institut Pasteur.



Maladie diarrhéique très contagieuse, la shigellose ou dysenterie bacillaire, est une maladie causée par la Shigella sonnei, "une bactérie du tube digestif", décrit l’institut. Elle se transmet généralement par voie oro-fécale à travers des aliments ou de l’eau contaminés par des matières fécales et sévit essentiellement dans les régions tropicales.



Après contamination, la bactérie envahit les cellules de la paroi intestinale et la muqueuse du côlon, ce qui entraîne une inflammation importante associée à une sévère destruction des tissus. Les symptômes associées sont généralement des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées glairo-sanglantes ou encore de la fièvre.



Selon une étude publiée récemment dans la revue Nature Communications, des souches de Shigella sonnei hautement résistantes aux antibiotiques ont émergé ces toutes dernières années en France.