A la Une . Haute-Savoie : Une avalanche fait cinq morts et un disparu

Cinq skieurs de randonnée, dont deux guides de haute montagne, ont perdu la vie ce dimanche 9 avril en fin de matinée dans une énorme avalanche dans le massif du Mont-Blanc. Huit personnes ont été miraculeusement épargnées. Un blessé est à déplorer et une personne est portée disparue. Une enquête a été ouverte alors qu'aucune alerte météo n'avait été émise. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 09:21

Ce dimanche pascal en fin de matinée, une avalanche a emporté cinq skieurs de randonnée dont deux guides de haute montagne. La coulée impressionnante et visible depuis la station de ski des Contamines-Montjoie, à 3500 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc, faisait 500m de large et 1600m de dénivelé. Il s'agit de l'avalanche la plus meurtrière de la saison dans l'Hexagone selon la presse locale.



Un important dispositif de secours a été immédiatement engagé : deux hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, les sauveteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, des maîtres-chiens, et des pompiers spécialisés dans le secours en montagne.



Un randonneur blessé a été transporté à l'hôpital le plus proche alors que huit personnes ont échappé à l'avalanche qui a dévalé le glacier d'Armancette. Une personne est actuellement portée disparue.



Aucune alerte météo n'avait été émise par Météo France et le risque avalanche était estimé à 2 sur une échelle qui en comporte 5. Mais la chaleur et le vent qui soufflait depuis quelques jours dans le secteur pourrait expliquer le phénomène.



Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi la plaque de neige à l'origine de la coulée s'est brusquement détachée.