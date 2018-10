Haute-Savoie: Un vététiste tué par un chasseur

Alors qu'il dévalait une piste à la lisère d'un bois, un vététiste a été tué accidentellement par un chasseur. Ce terrible accident a eu lieu dans la commune de Montriond en Haute-Savoie, samedi dernier aux alentours de 18h.



La victime, un Britannique de 34 ans, était restaurateur sur la commune de Gets comme le rapporte 20 minutes. Installé avec sa compagne depuis 4 ans dans cette région, il était un vététiste assidu. De plus, comme le rapporte le parquet, il s'agissait d'un chemin fréquenté, pentu et difficile d’accès, situé à 1.350 mètres d’altitude et l’homme était parfaitement identifiable.



Hospitalisé en état de choc, l'auteur du tir, âgé de 22 ans, n'a toujours pas été entendu dans le cadre de la garde à vue. Une enquête a été ouverte.