Haute-Loire: Leur éleveur en prison, des milliers de rongeurs laissés à l'abandon

Des associations tentent depuis plusieurs jours de sauver près de 4000 rongeurs laissés à l'abandon dans un élevage industriel de Lapte (Haute-Loire). Le gérant, soupçonné du meurtre de son ex-compagne et associée, est en en détention provisoire depuis le 20 décembre dernier.



La SPA du département a mobilisé ses bénévoles pour s'occuper des animaux (lapins, cochons d'Inde, souris ou encore rats) et appelle à l'aide les autres structures et associations, dont une vingtaine se sont déjà mobilisées.



Faute de familles d'accueil, les rongeurs risquent l’euthanasie. Plusieurs ont d'ailleurs déjà été retrouvés morts dans les cages de cet "élevage-usine" dont les conditions d'élevage sont jugées "indignes" par la Fondation 30 millions d'amis.