A la Une . Haute-Garonne : Un homme agresse son ex-compagne à la machette dans un bar

Le suspect aurait asséné plusieurs coups de machette à son ex-compagne avant de s’en prendre à son nouveau compagnon. Il se serait ensuite tranché partiellement la gorge avec un cutter. Il a été évacué à l’hôpital dans un état grave. Les deux victimes ont aussi été sérieusement blessées mais seraient maintenant hors de danger. Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 09:20

L’agression sauvage s’est produite le lundi 21 novembre à Saint-Orens-de-Gameville en Haute-Garonne. Un homme de 37 ans s’est introduit dans un bar du centre-ville où travaille son ex-compagne après avoir foncé dans la façade, selon France 3.



Le procureur de la République de Toulouse relate la scène d’horreur après les premières heures de l’enquête. Il indique à BFMTV que le suspect aurait alors asséné plusieurs coups à la femme de 37 ans avec une machette. Elle aurait été touchée à la tête et au dos.



Le nouveau petit-ami a ensuite été blessé à la jambe, précise France Bleu. Les deux victimes ont pris la fuite et ont laissé leur agresseur dans l’établissement. L’homme serait ensuite allé chercher un bidon d’essence et a aspergé le comptoir avant de démarrer un incendie. Il se serait alors tranché partiellement la gorge avec une cutter.

Les trois blessés sont maintenant hors de danger



Le couple a été pris en charge par les secours. Le petit-ami a dû être opéré. L’ex-compagne est depuis sortie de l’hôpital. L’agresseur, plus sérieusement blessé, est dans un état stable et devait être interrogé par les forces de l’ordre ce mardi. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.



Le procureur de la République de Toulouse a révélé que "cette agression survient dans le cadre de la séparation du couple, non acceptée par l'agresseur". ll a notamment évoqué un accident de la route entre les ex-conjoints le mois dernier, mais l’enquête n’a pas pu déterminer si la collision avait été volontaire.