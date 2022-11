A la Une . Haute-Garonne : Il vole la voiture de sa mère, les forces de l'ordre se lancent à sa poursuite

Une course-poursuite a été menée sur les routes de Haute-Garonne, entre les forces de l’ordre et un adolescent de 14 ans qui avait volé la voiture de sa mère. Par L.S. - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 06:31

Les faits remontent à samedi soir. Alertés, les gendarmes et la police se sont lancés à sa recherche et l’ont repéré sur le périphérique de Toulouse, rapporte La Dépêche du Midi.



Le jeune conducteur a alors pris la fuite en direction de l’Ariège. C’est alors que commence une course-poursuite sur plusieurs kilomètres. Alors qu’il avait fait demi-tour pour retourner vers Toulouse, l’adolescent a tenté de forcer un péage en percutant la voiture qui se trouvait devant lui. En cherchant ensuite à fuir en marche arrière, il est à nouveau rentré dans un autre véhicule, sans faire de blessé.



Suite à cela, les forces de l’ordre ont pu interpeller l’adolescent, qui a été placé en garde à vue.