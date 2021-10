Haut parleur: "Ne votez pas pour lui! Votez pour moi!"

Nul besoin de le prénommer. Comme n'a pas eu besoin de le faire Burger King dans une ancienne publicité vue à Londres, dont le slogan était "20% more beef than theM!" (20% de plus de bifteck que lui!) pour MacDonald.

Je parle de Mac Eric, et j'écris ce texte pour le mettre en garde, car j'ai peur que son aura ne se barre de la même mention que la photo du plus prisé de leur sandwich, quand il est en rupture de stock: "Victime de son succès!"



Eric trépigne, à ses dires depuis 30 ans, et a écrit deux livres où il ne propose pas de programme, ni de solutions pour son pays qu'il aime tant. Mais pose des diagnostics. ( Depuis 30 ans? ) (Des diagnostics ou pose t-il seulement ses problèmes personnels?)

Malin Eric? Pourquoi proposer un programme, s'il n'est pas encore candidat ? Ce n'est pas son rôle, comme il l'a dit chez Bourdin en direct en 2014. Selon lui, une fois qu'un diagnostic est posé, on trouve forcément une solution.

Ah bon?



Je lui réponds : Pas forcément. Et je rajoute, à condition que le diagnostic posé soit le bon, car sinon le remède peut être pire que le mal.



Je ne suis pas encore candidate:) et je vais tenter, en 3 courriers des lecteurs, de:

1- Vous convaincre de ne pas voter pour lui car ce qu'il dit n'est qu'incohérence! (oui, moi aussi je pensais qu'il avait une très certaine intelligence, mais ça c'était.. avant).

2- De poser des diagnostics

3- De proposer certaines solutions



En 3 jours...

... avec l'aide d'une expérience de vie de 40 ans, derrière moi, quand même.



Je vous avoue, car l'honnêteté doit être la plus grande qualité d'un chef d'Etat, avec la bonté, que je m'y connais peu en politique (comme lui), et en actualité. Les quotidiens aujourd'hui ne me satisfont pas en général, mais je ne perd pas l'espoir de m'abonner à l'un d'entre eux un jour, une fois qu'ils seront devenus des médias vraiment à part, qui créent du lien, se libèrent de leurs chaînes, et qui font au moins autant d'éloges qu'ils ne blâment ! Je suis sûre que ce challenge ne leur est pas impossible a atteindre. (Ils adorent faire des jeux de mots, cette petite parenthèse leur fera plaisir.)



Sur le personnage qui nous intéresse, mes sources de décryptage pour ce qui suit, sont: On n'est en direct de Ruquier/Salamé, Invité chez Praud, (où il a enfin pu dire tout ce qu'il voulait dire), et Sud radio interview d'il y a 6 jours.



Voici mon diagnostic sur Eric:



Eric, est toujours le seul, le seul que l'on prend en photo à son insu, (Et Hollande?) que l'on censure, (Et Dieudonné?), oui mais lui ce n'est pas la même chose, il n'est pas encore candidat, il n'écrit pas la même chose que les romanciers qui font plus de tirages que lui, et qui ne s'en vantent nul part ect...(Etude auprès de psys demandée: Mégalomanie? Narcissisme? Manipulation par technique de victimisation?)



Eric ne se cache pas de nous dire qu'il ne s'y connait pas en politique et nargue même la France, en parlant de cours du soir d'économie à M-7 (Goût pour la provocation? Irresponsable? Mégalomane?)

Pourquoi Eric n'attend t-il pas 5 ans de plus? Cherche t-il à impressionner quelqu'un ou quelqu'une? (Folie amoureuse qui lui fait pousser des ailes?)



Eric se présente pour deux raisons que je nous clarifie ici (d'après ses dires peu clairs)

Parce que des gens de son entourage l'y ont poussé dans un premier temps pendant des années.

Les mêmes qui se retractent aujourd'hui en ne lui offrant même pas une signature? Les mêmes, cités chez Sud Radio, qui n'ont jamais voulu s'appuyer sur ses diagnostics? Pourquoi?

Deuxième raison pour laquelle il se présente. Pour pouvoir étaler ses diagnostics et les solutions qu'il vient de trouver.

Après la parution de son livre?

Il a confié à Léa et Laurent (n'aurait-il pas mieux fait de le garder pour lui?) que Macron lui avait demandé son plan de lutte contre l'immigration, mais Eric n'a pas voulu lui donner...car.......(hésitation) =il voulait le garder pour lui? ......Que nenni.."Car de toute façon, Emmanuel ne l'aurait pas suivi".

Oh la la, la bonne idée que cela doit-être, si personne ne veut le suivre. Quel est-il?



Est-ce son programme saugrenu, qui va lui prendre beaucoup de temps, selon lui, de "forcer"? les pays d'origine des 25% d'étrangers des prisons françaises à les reprendre? Arrêtés par la police française, jugés par la justice française et renvoyés dans leur pays? Eric n'a pas peur qu'ils soient libérés avant l'heure si leur crime n'obéit pas aux mêmes lois? et qu'ils ne reviennent en France en clandestinité?

Car c'est bien pour ça, qu'il est si difficile d'extrader nos ressortissants français comdamnés à 20 ans pour traffic de drogue dans certains pays, non? En politologue débutante, comme lui, je pose la question.

Pourquoi doit-on les "forcer"? Parle t-il de cas particuliers?



Car Eric aime commencer par le général puis sauter vers son opposé le cas particulier.



Eric cite le cas du féminicide de Shahinaz, pour prouver la bonne foi de sa lutte contre l'islam? Ou contre l'immigration? en citant la phrase de son meurtrier 'elle voulait vivre à la française' 'Vous voyez?'

Non. Je ne vois pas.

Ni ce que veut dire vivre à la française. Ni comment vous pouvez vous servir du féminicide (une femme tuée tous les 3 jours, en France), pour appuyer votre lutte contre l'immigration et/ou l'islam. Enquête demandée sur le pourcentage de musulmans coupables de ces féminicides,( pour Eric! ) Et pour moi, combien de ces personnes sont au chômage, mal logés, et/ou dépendants à une substance et/ou à une maladie?

Car dans ce cas précis, cet homme n'était pas religieux au point de ne pas pouvoir se passer d'alcool et l'a fait, comme dans tous les cas de féminicides ou presque, à cause d'une possessivité maladive, entre autres. Mauvais exemple!

Qui ne m'étonne guère, car si il s'appuie aussi faussement, sur Victor Hugo, qui si il avait diné avec lui, aurait été d'accord pour 'civiliser' l'islam. mdr.

Par contre, comme ça ne l'arrange pas, Eric ne nous dit pas qu'il se serait violemment disputé avec celui qu'il admire tant, au sujet de sa philosophie de la peine de mort.



Autre mauvais exemple. Il explique à un auditeur en ligne, qu'il veut rétablir la loi sur les prénoms français, comme le fait l'islam avec ceux qui se convertissent, pour une question d'appartenance. Menteur! a juste le temps de lui dire le jeune homme, avant d'être coupé par la station de radio. (Très classe! Mais Abdelkrim je crois, ne leur en veut pas pour leur irrespect, car comme toi, Michel Onfray, Julien Bayou ce jour, sont coupés dans des vidéos d'une minute, juste pour le moment 'Eric', ou pour Michel Onfray, titré par une phrase avec le nom de Zemmour, sur une vidéo de 15 minutes, où il en parle 30 secondes.

Sur des sites d'informations! Et la presse reprend le terme 'molle' pour Marine Lepen. Ils veulent qu'elle soit plus dure?

Sa dureté leur manque?

Peut-être qu'elle est sans voix devant cette vague, ce tsunami Zemmour et qu'elle a décidé de devenir plus raisonnable, en voyant que leur obssession à l'islam avait perdu son père, et Eric, qui était jusque là respecté dans les médias.

Qu'elle est comme les autres, effondrée de constater que la politique s'apparente pour la presse à une course hippique, où tout est chronométré, où les journalistes n'ont d'yeux que pour un poseur de problèmes.

Il est le noir Vandablack, acheté par l'artiste Kapoor, à côté duquel toutes les autres teintes de noir paraissent gris foncé voire clair.

Car moi, mon dada c'est l'art, et il peut plus faire avancer la France que la manière dont la politique et les politiciens sont traités par la presse depuis un long moment.

Je vous suggère 'lutte pour la préservation du territoire français' plutôt que 'lutte contre l'immigration, car elle n'exclue personne, et que ce terme nous rassemble.



Comme le dit Praud dans la séquence petits arrangements entre amis 'Vous les rendez tous fous' plusieurs fois de suite, mots choisis de concert dans les couloirs, par Eric et lui, en introduction.

Eric en est amusé, il sourit.

N'importe quelle personne sensée et raisonnable serait abasourdie et prendrait une position de repli, ou demanderait l'apaisement si elle aimait tant la France! Pas lui!

Il veut sauver la France en nous rendant tous fous, et en souriant?



Cela ne fait pas réfléchir les 15%? Qu'il ne veut pas trahir alors qu'il n'a aucune idée de qui vous êtes. Des blagueurs? Des personnes qui croyaient qu'il n'y aurait plus d'étrangers en France? Son unique programme qui durera longtemps, ne va rien changer à votre quotidien. Les 25% qui sont en prison ne vous dérangent pas. Et vous n'avez pas je le cite "la ville de Nice, en immigration" chaque année devant votre porte?

Les personnes installées n'ont rien à craindre a t-il dit pour les rassurer, eux, et augmenter son pourcentage. mais ça ne vous rassure pas vous. Ce qu'il essaie de gagner d'un côté, il le perd de l'autre.

Son plan à la course aux points est mauvais lui aussi.



Eric n'aime pas la discrimination positive. Bien sûr que non, car c'est de l'amour, de l'empathie.en plus, apporté à quelqu'un dont la situation le demande.

Essayez! ça marche! Plus que son mépris pour eux.



Pour finir une pointe d'humour mais dit sérieusement tout de même:



Eric, je vous demande de vous arrêter!



Edouard m'est apparu pour vous le répéter, Victor Hugo aussi me disant que c'est VOUS qu'il aimerait civiliser si il était encore là. Ils me sont apparus, comme vous est apparu Jeanne d'Arc, vous disant que vous alliez sauver la France.

Vous êtes pour moi deux chèvres, vous et les médias. Vos perdez en crédibilité tous deux.Vous apparaissez tous les jours aux côtés d'une dizaine de crimes.

Cela ne vous alerte pas?

Depuis quand la presse s'intéresse t'elle aux sauveurs du monde et aux bienfaiteurs?;)



Prenez du recul. Et puis vous allez user votre temps de parole CSA trop vite.

Avant la fin du mois, vous aurez dit votre dernier mot, et vous savez, comme tous, nous nous lassons et oublions vite.

Vous riquez de terminer comme dans la chanson de Maria Andrade, 'Comme s'il en pleuvait'



Je termine par ce que voulait vous dire certainement Abdelkrim, au moment où il est sorti de l'antenne, car c'est suite à cet incident que j'ai eu envie de vous écrire longuement, agacée, qu'il n'y ait toujours que votre son de cloche partout.

L'islam n'oblige nullement à changer de prénom pour se convertir, contrairement à la loi que vous voulez passer sur les prénoms français.

Etes-vous plus catégorique que la religion pour laquelle vous avez du mépris?

Essayez vous aussi la discrimination positive, et les français que vous aimez moins que la France, comme le général de Gaulle, ne seront pas obligés de vous payer un garde du corps, avec leurs impôts. Je vous cite: "Un jeune banlieusard en mobylette, si vous voyiez ce que je veux dire" ne vous insultera plus.

Où est passé votre franc parler? Oui je vois ce que vous voulez dire. Même quand vous faites semblant de vous adoucir en incluant cinq secondes les italiens et les chrétiens dans votre discours, vous ne pouvez pas vous en empêcher.



J'appréciais vous écouter dans l'émission de Ruquier, au côté de Nauleau. Qu'êtes vous devenu?

Contrairement, à Ruquier qui dit que vous êtes fou, et Mélenchon qui le seul, en public et en face, est venu vous dire que vous êtes dangereux, je n'ai pas d'interêt personnel à défendre face à vous et je l'affirme aussi.

Votre programme et votre candidature est comme dans la chanson de Souchon 'Bidon' et sachez que nous sommes une 'Foule sentimentale' en majorité, à 85%, et même à 100%, bien tapi au fond de nous tous.

Pourquoi n'iriez pas vous exiler loin de vos enfants et de vos compagnes pendant 5 ans pour réfléchir à votre programme de séparation familiale et nous revenir en pleine forme?



Une dernière petite note musicale?



Cela fait de longues semaines que je vous imaginais à la place de Sophie Ellis Bextor dans le clip 'Murder on the dance floor', jouant avec les journalistes, et j'ai l'impression avec cette lettre de vous avoir remplacé un court instant.

Et ça fait du bien!















nota bene: ce texte est sous Licence Art Libre, Copyleft free, par conviction, pour en faire connaitre la symbolique, et pour que celui qui me lis et décide de le publier:), corrige mes fautes d'orthographes. Cette licence lui en donne le droit...et le devoir;)

