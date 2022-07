La grande Une Hausse record du prix des carburants : Les transporteurs reçus à la Région

Les transporteurs montent au créneau et demandent à la Région d'amortir la hausse du prix des carburants pour leur permettre de "travailler normalement". Par SI - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 09:26







Les syndicats de transporteurs sont reçus ce vendredi matin à la Région suite à l'annonce d'une hausse record des prix des carburants à La Réunion. Michel Allamèle de l'IRR (intersyndicale des routiers réunionnais) explique leurs revendications : "Nous voulons exposer notre situation. Il devient impossible de travailler à cause de l'explosion du prix du carburant. Nous disons à Région qu'on est d'accord de payer le prix moyen du gazole qui est de l'ordre de 90-95 centimes. Mais nous souhaitons ne pas payer la taxe au-delà de ce prix, c'est à la Région de la prendre en charge."



"Les prix vont continuer à augmenter jusqu'à l'année prochaine et même après. On ne peut plus travailler normalement. Il y a la possibilité de mettre en place un gazole détaxé, comme pour les pêcheurs et les planteurs. Mais il a manqué la volonté politique de le faire jusqu'à présent", déplore-t-il par ailleurs.







Hubert Ponapin, du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT), demande à être entendu par les élus de la Région : "On va demander qui en profite ? Est-ce que ce sont les taxes de la Région qui ont augmenté ? Notre budget pour le gazole a presque doublé, on ne peut pas continuer comme ça ! Il faut une solution, il faut une aide de quelque part ! On ne peut pas subir ça, sinon on met la clé sous la porte !"