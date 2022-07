A la Une . Hausse record du prix des carburants : Les transporteurs doivent rencontrer le préfet

Les transporteurs montent au créneau suite à une nouvelle hausse du prix des carburants. Ils ont été reçus par la Région ce matin mais n'ont pas obtenu les réponses espérées. Ils doivent rencontrer le préfet avant de se concerter pour décider s'ils vont mettre en place des actions de contestation. Par SI - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 12:51





"La Région veut toujours nous écouter, mais nous voulons des actions", déclare Michel Allamèle, membre de l'intersyndicale des transporteurs. Ces derniers déplorent notamment le fait de ne pas percevoir les 8 centimes/litre d'aides pour le gazole professionnel actées par la Région dans le cadre d'un dispositif de soutien aux acteurs économiques spécialisés.



Les transporteurs annoncent qu'une réunion est prévue avec le préfet de La Réunion d'ici à la fin de la journée. "Nous allons ensuite nous concerter pour savoir quelles actions mener et si elles seront individuelles ou avec d'autres filières", annonce Michel Allamèle.









Les syndicats de transporteurs ont été reçus ce vendredi matin à la Région suite à l'annonce d'une hausse record des prix des carburants à La Réunion. Michel Allamèle de l'IRR (intersyndicale des routiers réunionnais) explique leurs revendications : "Nous voulons exposer notre situation. Il devient impossible de travailler à cause de l'explosion du prix du carburant. Nous disons à Région qu'on est d'accord de payer le prix moyen du gazole qui est de l'ordre de 90-95 centimes. Mais nous souhaitons ne pas payer la taxe au-delà de ce prix, c'est à la Région de la prendre en charge."



"Les prix vont continuer à augmenter jusqu'à l'année prochaine et même après. On ne peut plus travailler normalement. Il y a la possibilité de mettre en place un gazole détaxé, comme pour les pêcheurs et les planteurs. Mais il a manqué la volonté politique de le faire jusqu'à présent", déplore-t-il par ailleurs.







Hubert Ponapin, du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT), a demandé à être entendu par les élus de la Région : "On va demander qui en profite ? Est-ce que ce sont les taxes de la Région qui ont augmenté ? Notre budget pour le gazole a presque doublé, on ne peut pas continuer comme ça ! Il faut une solution, il faut une aide de quelque part ! On ne peut pas subir ça, sinon on met la clé sous la porte !"