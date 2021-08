Courrier des lecteurs Hausse du prix du riz et de l’électricité : vers une auto-suffisance alimentaire et énergétique durable de La Réunion ?

Par Richard Riani - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 18:45

Chaque année, les Réunionnaises et Réunionnais redécouvrent à quel point nous sommes dépendants des importations : 86 % pour l’énergie et plus de 90 % pour l’alimentaire. Les hausses passées du prix de l’électricité (+50 % en 10 ans) mais aussi des matières premières ou de première nécessité (riz notamment) impactent le consommateur et démontrent, une fois de plus, notre vulnérabilité.

Dans le même temps, les lobbys – notamment grande distribution, pétrole, canne, aliments d’élevage, etc... – engrangent des bénéfices record et mettent La Réunion sous emprise. En premier lieu, cela nous pousse sur la voie de la création d’une Compagnie Maritime Régionale dont les parts seraient détenues en majorité par des investisseurs réunionnais publics et privés réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt Économique (GIE).

Nous avons bien une compagnie aérienne, pourquoi pas une compagnie maritime ?

Car la crise sanitaire nous rappelle que devons aussi maîtriser nos coûts et notre capacité d’approvisionnement par bateau. Ces bateaux pourraient d’ailleurs, comme les bus ou camions, fonctionner à l’HYDROGÈNE, moins émetteur de gaz à effet de serre – tout particulièrement le CO2 – que les produits pétroliers et dont le développement de la filière (production, distribution…) à La Réunion permettrait la création d’emplois à forte valeur ajoutée économique et environnementale.



D’autre part, cela nous interroge sur le monde d’après : comment vivre, se loger, manger, se déplacer, produire…, à La Réunion demain ? Comment ferons-nous lorsque un problème d’importation du à une crise écologique, sanitaire, sociale, économique ou géopolitique viendra stopper net notre façon de consommer voire de surconsommer ? Comment ferons-nous demain sans pétrole pour se déplacer ou sans riz pour manger ? Les solutions sont connues et réalisables à moyen terme. C’est, bien entendu, développer notre capacité à préserver et valoriser durablement nos ressources locales.



Investir sur les filières porteuses d’emplois local c’est par exemple créer 60 000 emplois à l’horizon 2030 dans la transition écologique : énergétique, agro-écologique, circulaire, sociale et solidaire. En particulier, la transition alimentaire vers une agriculture éco-responsable respectueuse de l’environnement pourrait engendrer 20 000 emplois directs selon les associations engagées. C’est aussi aller vers la diversification des cultures, des produits locaux de qualité, des fruits & légumes lontan, des cultures vivrières destinées à nous nourrir « PLANTÉ pou MANZÉ ».



Bref d’organiser la transition du modèle ‘Tout Canne’ vers un modèle en circuit court, plus diversifié, plus nourricier, plus efficace, plus résilient. C’est aussi engager La Réunion dans une démarche de qualité et d’accession de la population, notamment les 40 % de ménages au-dessous du seuil de pauvreté, à ces produits locaux de qualité, par exemple à travers une monnaie locale complémentaire citoyenne pour stimuler les circuits courts, les Points Relais bio/naturels, les échanges de proximité donc l’économie locale.

C’est aussi multiplier les possibilités et les incitations à planter dans son jardin, sur des espaces délaissés ou dans des jardins partagés voire sur un terrain mis à disposition d’une association de quartier qui porte un projet ‘lokal’ & solidaire. Kom souvent le ban solutions i vyindra pa de déor mais lé en nou minm.



Le Rassemblement des Citoyens Réunionnais i appel lansanm des Réunionnaises & Réunionnais à ne pas attendre des décisions providentielles de Paris mais à se fédérer pour construire ‘nou tout ansanm’ un monde meilleur, autonome et durable, innovant et solidaire : SÉ NOU KI FÉ !



Richard RIANI

Artiste-recycleur et Président du Rassemblement des Citoyens Réunionnais (RCR)





