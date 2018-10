Hausse du prix des carburants: La grogne monte et s’organise

La grogne monte et s’organise. Après avoir constaté une hausse des carburants depuis le dépuis de l’année des internautes se mobilisent. Une pétition en ligne a récolté à l’heure où nous écrivons ses lignes plus de 370 000 signatures. Un appel aux blocages de grands axes routiers, ronds-points ou stations services de plusieurs villes de France pour le 17 novembre, s’est répandu depuis sur les réseaux sociaux.Une augmentation de "7,6 centimes/litre pour le gasoil, et de 3,8 centimes/litre pour l'essence. En 2021, essence et diesel seront au même prix", indique Priscillia Ludosky à l’initiative de la pétition. L’autoentrepreneuse de 32 ans s’insurge contre les motifs de cette hausse "dont nous citoyens ne sommes pas responsables !".Le ras le bol des usagers de la route gagne du terrain en France Hexagonale. Au total, plus de 200 000 personnes se sont dites intéressées par la manifestation.A La Réunion, après un appel au blocage sur Facebook , Samuel Mouen a tenté de lancer un mouvement en lançant une pétition qui n’a recueilli pour le moment qu’une seule signature.