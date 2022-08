A la Une . Hausse du Smic, du livret d'épargne populaire… Ce qui change ce 1er août 2022

Voici ce qui change à partir de ce lundi 1er août 2022, autant au niveau national que spécifiquement à La Réunion concernant le prix des carburants et de la bouteille de gaz. Par LG - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 06:03

Augmentation du taux du livret A



Annoncé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, le taux du livret A doublera au 1er août 2022.



Il passera de 1 à 2%, soit son plus haut niveau depuis 2012.



Concrètement, vous pouvez débloquer votre argent quand vous le souhaitez et le rendement est garanti à 2%.

Augmentation du taux du livret d'épargne populaire



Le livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux personnes aux revenus modestes, évolue lui aussi. Son taux d’intérêt annuel fixé à 2,2 % à depuis le 1er février 2022, sera revalorisé à 4,6 % à compter du 1er août 2022.



Il permet à ses titulaires de placer leurs économies tout en leur assurant un maintien de leur pouvoir d'achat.



Revalorisation du Smic



Du fait de l'inflation, le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) augmentera automatiquement le 1er août de 2,01%.



Pour un temps plein, le Smic mensuel passera de 1 302,64 euros à 1 329,06 euros net.

Le Smic horaire brut passera de 10,85 à 11,06 euros.





La « remise carburant » prolongée



Une « remise carburant » de 15 centimes/l hors taxes, est appliquée depuis 1er avril 2022. Initialement prévue pour une durée de 4 mois, un décret publié le 24 juillet 2022 au Journal officiel prolonge cette aide exceptionnelle jusqu'au 31 août 2022.





Les carburants et la bouteille de gaz perdent du poids à La Réunion



A La Réunion spécifiquement, le prix des carburants et de la bouteille de gaz sont en forte baisse. (Re)découvrez le prix qui sera appliqué à la pompe pour votre plein de super ou de diesel ainsi que le prix de la bouteille de gaz qui est 7 euros moins cher grâce à l'intervention de la Région et du Département.