Hausse des tarifs des tickets de cinéma : Droit de réponse de Mauréfilms

L’augmentation du prix des billets de cinéma prévue en 2022 avait suscité la polémique. La direction du Cinépalmes (ICC) avait publié un communiqué indiquant son opposition à cette hausse. La société Mauréfilms livre à son tour sa position dans le communiqué suivant :



"En réponse à la polémique suscitée par la société ICC sur sa page Facebook et relayée par voie de presse, les sociétés d'exploitation du groupe Ethève, Mascareignes Kino (multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul et cinéma le Plaza Saint-Louis) et Lory (Ciné Lacaze Saint-Denis) souhaitent clarifier le fait que jamais une augmentation de leurs tarifs n'a été liée à l'instauration d'une taxe ou la modification de son taux, plus particulièrement la TSA.



La société Mauréfilms, directement mise en cause par la société ICC et par les différentes parutions médiatiques a uniquement une activité de distribution de films cinématographiques et n'a pas à être interpellée ou citée sur le sujet.



Les sociétés Mascareignes Kino et Lory rappellent qu'elles ont toujours été et continuent d'être favorables à la mise en place et au maintien de la TSA sur l'île de la Réunion. L'application des règles inhérentes au code du cinéma dans les DOM est nécessaire pour plus de transparence et de régulation. Le soutien à l'investissement découlant de l'application de cette taxe est également essentiel du fait des aides pouvant être allouées en accompagnement des projets de développement dans ce domaine ; la Réunion souffrant d'un sous-équipement en terme d'écrans et à fortiori d'un accès aux films, fragilisant l'accès à la culture pour tous.



Cette volonté s'inscrit dans la politique des sociétés du groupe Ethève qui ont été à l'origine d'une libre concurrence dans le secteur du cinéma à la Réunion permettant pour les clients, de bénéficier d'un accès à des films toujours plus nombreux et, en rupture avec la situation de total monopole commercial qui existait par le passé au bénéfice exclusif de son concurrent.



En outre, il est exact que les sociétés Mascareignes Kino et Lory et plus largement l'ensemble des sociétés du groupe Ethève refusent d'adhérer au "SECOM" du fait du conflit d'intérêts nécessairement existant, étant précisé que ce syndicat a pour adhérent un vice-président auto-proclamé et concurrent direct des sociétés du groupe Ethève qui, de manière quotidienne et acharnée, mène à son encontre une politique de déstabilisation commerciale et judiciaire.



Toutefois, les sociétés du groupe Ethève ne peuvent s'exclure du bénéfice de la politique du cinéma du CNC et invitent les parlementaires réunionnais à élever le débat et au-delà, d'être pour ou contre l'application de la TSA dans les DOM, réfléchir à un accompagnement spécifique au niveau de certaines mesures fiscales et/ou la réduction du taux d'octroi de mer sur les équipements cinématographiques.



Le groupe Ethève est disposé à collaborer activement avec mes élus pour faire évoluer le sujet.