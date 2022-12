La grande Une Hausse des prix dans tous les secteurs à La Réunion

L'Insee publie aujourd'hui l'indice des prix à la consommation et révèle qu'une hausse de 0,7% est observée à La Réunion au mois de novembre. Voici le communiqué de l'Institut national des statistiques et des études économiques : Par NP - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 09:57

Les prix à la consommation augmentent de 0,7% en novembre 2022 à La Réunion. La hausse des prix se confirme dans tous les secteurs.



Les tarifs de l’énergie augmentent de 5,1 % en novembre, après + 1,0 % en octobre. L’augmentation est portée exclusivement par la hausse des prix des carburants. Contenue jusqu’au 15 novembre du fait du maintien de l’aide de l’État, cette augmentation s’établit à +14 centimes pour le sans plomb et +21 centimes pour le gazole du 16 au 30 novembre comparativement au mois d’octobre. Les prix du gaz sont stables à 15 euros la bouteille du fait des aides régionale et départementale. Au total, les prix des produits pétroliers augmentent de 6,9 % en novembre. Les tarifs de l’électricité sont stables.

En novembre, les prix des produits manufacturés poursuivent leur hausse pour le deuxième mois consécutif après les soldes de septembre. Ils augmentent de 0,8 % en novembre, plus fortement pour l’habillement et les chaussures (+2,3%). Les autres produits manufacturés augmentent de 0,5%. Les prix des produits de santé sont stables.

Les assurances augmentent



Les prix des services sont en légère hausse en novembre (+0,2%), du fait notamment de la hausse des tarifs de transport : +2,7% en novembre après - 7,7 % en octobre. Les prix des autres services augmentent de 0,2%, stimulés par la hausse des prix des assurances. Les tarifs des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de santé sont quasiment stables. En revanche, ceux des télécommunications baissent de 0,5 % en novembre.

Hausse de l'alimentaire



Dans l’alimentaire, les prix continuent d’augmenter en novembre (+0,4%), portés en particulier par la hausse des prix du pain et céréales, mais aussi des fruits frais. Néanmoins, les prix des produits frais dans leur ensemble poursuivent leur baisse en novembre (- 0,7 %), du fait de la baisse des prix des légumes frais et du poisson frais.



En novembre, les prix du tabac sont stables.