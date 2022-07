La grande Une Hausse des prix à La Réunion : La plus forte inflation depuis 20 ans

L'inflation est de 3,8% sur un an à La Réunion. Du jamais vu sur l'île depuis le passage du cyclone Dina. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 11:39

Depuis début 2021, l'inflation s'accélère. En mai 2022, sur un an, les prix augmentent de 3,8%. C'est l'inflation la plus forte depuis 20 ans. Les prix sont tirés vers le haut par la forte hausse des produits pétroliers à laquelle s'ajoute celle des produits alimentaires.



La tendance est moins importante que sur l'ensemble de la France qui observe une augmentation de 5,2% des prix sur un an. Les prix augmentent encore en juin au niveau national, avec une inflation qui atteint 5,8% et les prévisions indiquent que cela pourrait grimper jusqu'à près de 7% en septembre prochain.







De la même façon, les ménages, qui ont vu leur pouvoir d'achat progresser de 2,1% en 2021, sont jusqu'ici parvenus à endosser la hausse des prix à la consommation notamment grâce à la hausse de l'emploi salarié (deux fois plus élevé qu'au niveau national). L'an dernier, la consommation des ménages se situait à 5,3%, dépassant son niveau d'avant crise Covid à La Réunion. Cette consommation reste robuste sur le premier trimestre 2022.



Bien que depuis début 2021, La Réunion reste résiliente dans un contexte tendu, notamment par rapport à l'ensemble du territoire, les incertitudes liées à l'environnement international et aux tensions inflationnistes viendront enrayer le dynamisme de l'activité économique de l'île sur le second trimestre. Reste à savoir quel sera le degré de l'impact sur l'économie locale. Si l'activité économique de l'île reste dynamique au premier trimestre 2022, cette flambée inflationniste pourrait avoir un impact sur le moral et l'investissement des entreprises qui devront endosser ces coûts plus élevés . Pour l'heure, les intentions d'investir des chefs d'entreprise se maintiennent pour les 12 prochains mois, signe d'une volonté de poursuivre sur la dynamique des mois précédents, bien qu'ils ralentissent par rapport à 2021.