Hausse des prix : Qu'en pensent ces Réunionnais ?

En cette fin d’année, La Réunion connaît toujours une forte augmentation des prix des produits frais. Les habitués du marché du Chaudron se livrent à Zinfos974. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 08:03

Une hausse des prix pas forcément justifiée ?



Pour Marie-Christine, foraine au marché du Chaudron, la hausse des prix n’est pas imputable aux conditions climatiques et pas toujours justifiée : “La hausse n’est pas forcément due à la sécheresse, c'est seulement dû à celui qui veut gagner”, lance-t-elle.



Elle cite en exemple l’ananas vendu à 2,50 euros au supermarché et établi à 2 euros sur son stand. Habituellement, les prix au marché forain sont plus chers, rappelle-t-elle. Pour Marie Christine, l’important est de satisfaire les clients. Elle explique adapter ses prix entre ses différents produits pour s’en sortir.



Julien, forain au marché du chaudron, met quant à lui en avant les différences de variation selon les types de produits. “La semaine dernière et jusqu’à cette semaine, il y a eu au moins une hausse de 30 à 50%, après ça dépend sur quel produit”, constate-t-il.



Il prend pour exemple la tomate qui a connu selon lui “une hausse de prix de 30%”. Si pour un produit sous serre, le prix reste à peu près stable, les poivrons, quant à eux, ont connu une baisse de prix”, fait-il remarquer. “Parfois ça baisse, parfois ça augmente en fonction de la quantité et du marché groupe”, ajoute-t-il.



Des consommateurs tenus de s'adapter



Marion, étudiante de 19 ans, est compréhensive face à cette hausse des prix : “Les marchands sont obligés d’augmenter les prix pour que ce soit plus rentable”, ajoute-elle.

Mais elle pense que la situation économique mondiale est aussi en cause : “Il n’y a pas que la sécheresse, il y a aussi la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Russie”, cite-elle.

La situation actuelle est instable et se ressent sur le marché, mais les Réunionnais tentent de s’adapter face à cela.



Une autre étudiante, Caroline, constate elle aussi l’augmentation des prix mais estime qu’elle est due à autre chose : “La hausse des prix a commencé avant, elle n’est pas forcément due à la sécheresse.”



Pour Caroline, malgré cette hausse de prix, la vie continue : “Et de toute façon, les gens quand ils ont besoin de quelque chose, ils sont obligés d’acheter”, s’exclame-t-elle.



Les causes de la hausse des prix



Pour Julien, notre forain, le climat peut être une cause liée à la hausse des prix : “Quand néna beaucoup de produits en terre, malgré l’a eu une sécheresse, les prix n’augmentent pas. Mais dès qu’il y a une grosse pluie qui arrive, par exemple sur les tomates, y fait gâter le produit et les prix montent en flèche”, déclare t-il.



Toutefois, la nature n’est pas seulement la cause principale de cette hausse des prix. Le contexte économique de l’île en serait le facteur principal.



​Pour Didier, forain au marché du chaudron mais aussi peu un partout sur l'île, la hausse des prix est due au conflit maritime : “ Il y a un conflit chez les armateurs (...) et dans le flux de transit international, il y a des droits passages qui, à l'heure actuelle, sont en train d'être discutés voire interdits”, annonce t-il.



Didier trouve aussi cela dommage que les Réunionnais subissent des augmentations régulières et se demande jusqu'où ça peut aller : “Il faudrait reprendre une économie durable et mixte sur le territoire et trouver des solutions”, ajoute-t-il.